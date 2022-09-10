日本帛琉東京高峰會 強調台海和平穩定重要性

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本首相岸田文雄今天在首相公邸（寓所）與來訪的帛琉總統惠恕仁舉行會談，鑑於中國逐漸擴大霸權，兩人都反對試圖以武力片面改變現狀，且強調台灣海峽和平穩定的重要性。

日本產經新聞報導，岸田與來訪的帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）今天舉行會談，兩人都同意要加強合作以實現「自由開放的印度太平洋」。

中國在南太平洋地區的影響力增強之際，帛琉與台灣維持邦交，與中國保持距離。帛琉是親日的國家，岸田很重視與帛琉的關係，希望加強兩國合作以阻止中國擴大霸權。

鑑於中國的行徑，岸田與惠恕仁都認為，反對在東海、南海有國家試圖以武力片面改變現狀。兩人也都了解到台海和平穩定的重要性。

岸田在會談時言及俄羅斯侵略烏克蘭一事。他表示，共享民主、法治等基本價值的國家團結合作是很重要的。此外，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響打擊帛琉觀光業一事，岸田表示將予以支援。

惠恕仁對於日本的支援表達謝意。他同時表示，帛琉與日本一樣，會延續法治、和平、穩定性，譴責軍事性的侵略、統治。

岸田與惠恕仁舉行會談前，日本與帛琉兩國政府已達成協議，日本將對帛琉輸電網的整備提供最多21億4000萬日圓（約新台幣4億7230萬元）的無償資金合作。

報導說，帛琉是人口僅約1萬8000人的小國，但岸田相當禮遇惠恕仁，兩人會談時間長達淤1小時10分，看得出岸田很積極想加強與帛琉的關係。

目前在南太平洋地區，中國的影響力逐漸增強。所羅門群島與吉里巴斯2019年與台灣斷交，與中國建交。所羅門群島與中國簽署了安全保障協定。在這種情況下，帛琉政府仍維持與台灣的外交關係。二戰前曾有25年（1/4世紀），帛琉由日本委任統治，是親日的國家。

今年5月日本外相林芳正造訪帛琉，與惠恕仁舉行會談，兩人都對於所羅門群島與中國簽署協定一事感到憂慮。（編輯：徐睿承）1110910