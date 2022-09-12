烏克蘭反攻南部傳捷報 稱收復500平方公里失土

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（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭南部軍事指揮部發言人今天表示，烏軍過去2週在烏克蘭南部收復500平方公里失土；克里姆林宮今天則依舊堅稱，俄羅斯將會達成在烏克蘭的軍事目標。

烏軍發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）透過視訊進行新聞簡報表示：「我們在多個區域取得少至4平方公里，多則數十、上百平方公里的進展，已經解放共約500平方公里失土。」

路透社無法獨立驗證他說法的真實性。

與此同時，克里姆林宮今天堅稱，俄羅斯將會達成在烏克蘭的軍事目標。這是烏克蘭戲劇性展開絕地大反攻，收復數千平方公里失土後，俄方首次公開回應。

一名記者提問，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對於自己的軍事領導力是否有信心，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕直接回應，而是表示「特別行動」將會持續，直到達成目標為止。

他表示：「軍事行動持續，而且會繼續進行，直到達成最初設定的目標。」

培斯科夫表示：「當然，軍隊執行特別行動的任何行動都會回報給總司令。」他是指普亭。

他表示：「總統和國防部，以及所有軍事指揮官隨時保持聯繫。在執行特殊軍事行動時也不例外。」

烏克蘭上週展開閃電式反攻，聲稱幾天內在烏東奪回超過3000平方公里領土。這是克里姆林宮首次就此回應。

被問到蒲亭是否會全面動員對抗烏克蘭，培斯科夫則說必須問國防部。

他還表示，俄羅斯看不到與烏克蘭進行和平談判的前景，也沒有談判的理由。

培斯科夫表示，對於烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）的去軍事化，目前沒有展開討論。

烏克蘭迅速收復哈爾科夫州（Kharkiv）失土，是俄國軍隊繼4月退出基輔市郊以來面臨的最重大挫敗。烏軍連連進逼，也使得俄軍失去用以支持烏東軍隊的關鍵後勤補給據點。

莫斯科面臨兵敗幾乎靜默不語，也沒有對烏克蘭東北部情勢做出解釋，使得部分主戰的政治評論家以及網路上的俄國國家主義分子極為憤怒。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110912