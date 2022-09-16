教宗：各國軍援烏克蘭自衛 道德上站得住腳

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（中央社梵蒂岡/教宗專機15日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，各國提供武器幫助烏克蘭防禦俄羅斯侵略，道德上絕對站得住腳。

路透社報導，教宗結束3天訪問哈薩克行程，今天在返回梵蒂岡的飛機上告訴媒體，儘管對烏克蘭很困難且可能不情願，他仍呼籲基輔當局應對最終的對話抱持開放。

教宗赴哈薩克出席一場來自世界各地的宗教領袖大會，背景則是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，當前戰事仍不見盡頭。

教宗在飛機上舉行的45分鐘記者會被問到，各國輸送武器給烏克蘭，道德上是否正確。

教宗說：「這是個可以具備道德正當性的政治決定，若是基於道義所為，在道德上自然可以接受。」

他並闡述羅馬天主教的「義戰」原則，這個原則允許使用致命武器自我防衛的比例原則，以對抗侵略。

教宗說：「自我防衛不但正當，也是展現對祖國熱愛。一個不自我捍衛、不捍衛某個東西的人，表示根本就不愛這些。會捍衛的人才是愛它。」

教宗還解釋供應武器給別國時，道德與否之間的差異，「如果（供應武器）的意圖是挑起戰爭，或出售、傾銷別國用不到的武器，那就是不道德的。動機在很大程度上說明這個行為的道德性」。

被問及烏克蘭該否與入侵者談判、烏克蘭是否需畫下「紅線」時，教宗說：「理解與發動戰爭的國家對話，這點一直都很難…雖然困難，但不應摒棄。」

他說：「我不會排除與任何處於戰爭狀態的力量對話，即使對象是侵略者…有時就是得進行這種對話。雖然痛苦，但仍必須去做。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110916