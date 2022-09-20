俄前總統麥維德夫：烏東分離區須公投併入俄國

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，俄國支持下的烏克蘭分離主義地區「勢必」要舉行公投，以加入俄國。

路透社報導，麥維德夫在社群平台貼文指出，讓俄方支持的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩個人民共和國正式併入俄羅斯，是保護這兩個共和國利益的必要作法，也可進一步證明俄國出兵保護當地利益的正當性。

頓內茨克和盧甘斯克兩個共和國的分離主義領導人昨天商定要「同步」採取行動，舉行公投以加入俄羅斯；俄國指派到當地的官員先前已提高舉行公投的呼聲。

麥維德夫在通訊軟體Telegram貼文說：「頓巴斯地區（Donbas）舉行公投勢在必行，這不僅是為了有計畫地保護頓內茨克和盧甘斯克兩個共和國以及其他解放地區的居民，也是為了還原歷史公道。」

麥維德夫目前擔任大權在握的俄國聯邦安全會議（Security Council）副主席，他的貼文表示，俄方應容許頓內茨克和盧甘斯克併入俄國，因為這能使俄國出兵烏克蘭更具正當性。

麥維德夫的貼文說：「侵犯俄羅斯領土是罪行，我們可以動用一切自衛武力。」

「這就是烏克蘭當局和西方如此恐懼這些公投的原因，也是公投必須舉行的原因。」（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110920