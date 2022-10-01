拜登：美與盟邦不受蒲亭威脅 保衛北約每寸領土

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，美國和北大西洋公約組織（NATO）盟邦不會受俄羅斯總統蒲亭威脅，並警告若受到攻擊，這個西方聯盟會保衛北約國家每寸領土。

法新社報導，拜登在白宮談話中表示：「美國和盟邦不會受到威脅。」他說，蒲亭（Vladimir Putin）「嚇不了我們」。

拜登之後直接對蒲亭喊話，在電視鏡頭前用手指著警告，勿將任何攻擊行動從烏克蘭蔓延到北約國家領土。

他說：「美國已做好充分準備，與我們的北約盟邦一起保衛北約國家每寸領土。」他還說：「蒲亭先生，不要誤解我的話，我說的是每一寸。」

蒲亭稍早在莫斯科的儀式上宣布，俄國將烏克蘭4州納入版圖，不過獲西方國家軍援的烏軍持續在當地戰鬥以奪回掌控權。

蒲亭和多名支持者先前暗示，在宣告烏克蘭大片地區屬於俄羅斯後，俄國克里姆林宮現在就能合法訴諸核武，以保衛俄方所謂的俄羅斯領土。

拜登嚴斥蒲亭的「魯莽言辭和威脅」，但他將俄方今天的儀式視為蒲亭為展示實力而「上演的假套路」，代表「他正在掙扎」。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1111001