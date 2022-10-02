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俄羅斯封SoundCloud 稱散播烏克蘭戰爭假新聞

2022/10/2 19:22
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）國際傳真社今天引述俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（RKN）報導，串流音樂應用程式SoundCloud就烏克蘭「特別軍事行動」提供「假新聞」，在俄羅斯遭禁用。

路透社報導，莫斯科為了控制消息傳播，2月24日出兵烏克蘭後，就跟科技巨頭另闢戰場，不但降低俄羅斯民眾連上推特（Twitter）的速度，更禁止Meta旗下社群媒體臉書（Facebook）和Instagram。

國際傳真社（Interfax）今天引述RKN報導：「SoundCloud置入內含在烏克蘭領土上特別軍事行動的本質相關假新聞內容，RKN限制使用該服務。」

RKN表示，在俄羅斯檢察長辦公室要求下，封鎖SoundCloud服務，並且提到所涉案件包括特別軍事行動「對平民攻擊、襲擊民用基礎設施、俄軍造成為數眾多平民死傷」等戰爭形式和方式有關內容。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1111002

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