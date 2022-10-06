報導稱70萬俄人躲動員令出逃 克里姆林宮駁斥
2022/10/6 21:44
（中央社莫斯科6日綜合外電報導）媒體先前報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布局部動員令，徵召數十萬人投入烏克蘭戰事以來，已有70萬名俄羅斯人逃出國。克里姆林宮發言人今天予以駁斥。
路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在記者會上表示，他的手上沒有關於9月21日蒲亭宣布局部動員令以來，有多少俄羅斯人離開國內的確切數字。
媒體報導可能已有多達70萬人逃離俄羅斯，培斯科夫在被媒體問到這些數據時表示：「我不認為應該把這些數字當真。」
「我沒有確切數據，不過，當然這個數字比我們這邊的多得多。」
數十萬俄羅斯人，大多是適逢兵役年齡的男性，已經逃離俄國，避免被徵召前往烏克蘭打仗。
和俄羅斯接壤的哈薩克、喬治亞和蒙古等國都傳出在蒲亭下達動員令後，入境的俄國人數增加。
蒲亭的動員令已成為俄烏戰爭以來，莫斯科當局最不受歡迎的行動。俄羅斯稱在今年2月在烏克蘭發動的戰爭是特別軍事行動。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111006
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