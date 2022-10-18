中國駐英領事館毆打港人 英外交部：不便多評論

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）中共20大昨天登場，數名旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，竟遭暴力相向。英國外交部回應中央社詢問時表示，不便對警方調查中的事件多作評論。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國共產黨第20次全國代表大會16日在北京召開之際，一群旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外和平抗議，隨後數名人士自領事館走出、破壞現場「天滅中共」等宣傳條幅及中國國家主席習近平漫畫肖像 ，引發不滿。

雙方爆發衝突，期間一度有抗議民眾遭拖入領事館區毆打，幸獲趕赴現場的英方員警救出。

相關影片與照片在社群媒體流傳，並顯示中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原不僅在現場目睹事發經過，更參與其中。曼徹斯特警方當下疑似對如何拿捏處置分寸有疑慮，過程中被迫與領事館相關人士「搶奪」被拖入領館區域的抗議民眾，也引發議論。

按外交慣例，使館、領事館區域需經館方許可才能進入，且外交人員具「外交豁免權」。

英國國會外交委員會新任主席凱恩斯（Alicia Kearns）、執政黨保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）等「對中鷹派」國會議員皆呼籲政府召見中國駐英大使鄭澤光，並要求外交大臣柯維立（James Cleverly）及內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）即刻展開調查，驅逐違法中方人員。

身為首相特拉斯（Liz Truss）的盟友，史密斯更呼籲首相府要求鄭澤光道歉。不過，首相發言人僅表示，相關報導「顯然令人深感憂心」。

這名發言人說，據了解，大曼徹斯特地區警方已對事件即刻作出反應，相關調查正進行中，此時多作評論並不恰當。

面對中央社等媒體詢問，英國外交部僅回應，可參考首相發言人以上聲明。內政部則不願置評。

在特拉斯要求下，英國政府已著手修訂去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review），預計調升對中國的威脅評估，以符合特拉斯競選首相時提出的主張。特拉斯以「對中強硬」著稱。

日前傳出英國政府可望本月內就會正式將中國定調為「威脅」，也就是較「體制競爭者」或原來報告提到的「對英國經濟安全構成最大國家級威脅」更進一步。

不過，相關消息未經證實，而9月6日剛上任的特拉斯如今更因財政、經濟等問題陷入權力保衛戰，如何在國安、外交等領域維持「可恃戰力」，值得觀察。

不少分析人士指出，若在實務層面缺乏說服力，將中國定位為「威脅」，恐怕象徵效果遠大於實質意義。（編輯：陳彥鈞）1111018