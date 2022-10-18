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法蘭克福書展聚焦烏克蘭議題 澤倫斯基將隔空現身

2022/10/18 17:09
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（中央社法蘭克福18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）20日將以線上的方式參與德國法蘭克福書展並發表談話。這次書展主辦單位在俄羅斯入侵烏克蘭後，大力支持烏國的文學界。

法新社報導，以「龐克詩人」札丹（Serhiy Zhadan）為首的烏克蘭作家群，也將在這場全球最大的書展中備受矚目。

澤倫斯基20日將透過視訊在書展上發表談話。這場為期5天書展吸引來自全世界成千上萬人到訪，並有數百家廠商參展。

澤倫斯基的妻子歐倫娜（Olena Zelenska）也將於周邊活動中發表談話。

法蘭克福國際書展主席布斯（Juergen Boos）表示，法蘭克福書展「多年來一直與烏克蘭圖書出版業保持密切聯繫」。他說：「因此，在他們抵禦俄羅斯襲擊的現在，我們想給予烏克蘭夥伴最直接的支持。」

身兼作家、譯者及音樂家的札丹將成為最引人注目的烏克蘭參與者之一，他是烏克蘭文壇的重量級人物。

札丹因全心投入人道援助及支持烏克蘭軍隊，而暫停了寫作生涯，他將在書展中朗讀他的詩作並接受採訪。

此外，這次書展也以烏克蘭作家及出版商為中心規劃了幾項重大活動，並為批評俄國政府、反對俄國總統蒲亭的人士提供平台。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1111018

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