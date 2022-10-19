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小馬可仕挺菲海巡現代化 促堅守海事管轄權

2022/10/19 22:19（10/19 22:26 更新）
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菲律賓總統小馬可仕（右2）19日表示，將支持海巡隊現代化。（圖取自facebook.com/BongbongMarcos）
菲律賓總統小馬可仕（右2）19日表示，將支持海巡隊現代化。（圖取自facebook.com/BongbongMarcos）
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（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）菲律賓總統小馬可仕今天出席菲國海巡隊成立121週年活動時，承諾將支持海巡隊現代化，並要求海巡隊員致力確保海上運輸安全並堅守海事管轄權。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）說：「身為你們的領袖，我向你們保證，本屆政府永遠是你們的後盾，支持你們為菲律賓海巡隊現代化所做的努力和行動。」

他表示，菲律賓海巡隊確保和維護海上和平與秩序，對馬尼拉當局至關重要。「現在你們是保衛我們海洋領土、專屬經濟海域和我們的基線（baseline）的前線。」

馬尼拉當局近年來致力於海巡隊現代化。今年以來，日本三菱重工為菲國建造的大型多功能巡邏艦特瑞沙．馬格巴努亞號（Teresa Magbanua）和梅秋拉．艾奎諾號（Melchora Aquino）先後交艦服役，菲律賓海巡隊更計劃採購更多97公尺多功能巡邏艦。

小馬可仕要求海巡隊員「致力於拯救生命、確保更安全的海上運輸、更清潔的海洋，並堅守海上管轄權」。

商業天地（BusinessWorld）報導，菲律賓海巡隊指揮官阿布（Artemio M. Abu）說，海巡隊已加強在南海、黃岩島及中業島所在的自由群島（KIG）巡航。

菲律賓、中國、台灣和東南亞多國存在南海主權爭議。小馬可仕多次強調，他「不會主導（preside over）將菲律賓共和國任何一平方英寸的領土讓給任何外國勢力」，並「將持續與中國和其他聲索國合作，透過外交和對話解決涉及西菲律賓海議題」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。（編輯：黃自強）1111019

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