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赫松渡口遭砲擊4人身亡 俄軍強轟烏克蘭多座城市

2022/10/21 15:46
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（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯扶植的赫松州副州長斯特雷穆索夫今天表示，烏克蘭火箭砲昨晚擊中俄國控制的赫松市一處渡口，造成4人身亡。同時，俄軍則強轟烏克蘭，多個城市傳出爆炸。

路透社和法新社報導，俄國上個月才宣布兼併的赫松州（Kherson）當局本週表示，由於烏克蘭反攻力道愈來愈猛烈，他們計劃在未來6天內撤離大約5萬至6萬人。

俄國扶植的赫松州當局還提到，目前約有1萬5000人離開。

俄國國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）播出畫面顯示，由於橋梁被烏克蘭砲火破壞，民眾等待搭乘渡輪。

斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）在通訊軟體Telegram指出，撤離民眾能給俄軍更多空間去戰鬥，且這不代表要把這座城市拱手還給烏克蘭。

他說，「記住，沒有人要放棄赫松」。

烏克蘭當局則表示，哈爾科夫市（Kharkiv）和札波羅熱市（Zaporizhzhia）今天傳出一連串爆炸。俄軍在過去數週加強針對烏克蘭的飛彈攻擊，且鎖定電力設施。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）今天說道，飛彈擊中一處工業設施，並稱救難人員尚未能評估損失及確定是否有人員傷亡。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）則稱有5人受傷。

札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）表示當地發生爆炸，但沒有立即提供進一步細節。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111021

斯特雷穆索夫
烏軍在赫松州取得突破 俄軍連日來遭到猛攻 烏克蘭俄占區首長抵莫斯科 準備參加併入儀式
泰芮可夫
俄軍飛彈攻擊烏克蘭哈爾科夫 至少一平民受傷 俄軍火箭炮猛攻哈爾科夫 市長：至少1人喪生
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