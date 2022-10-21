澤倫斯基指控俄羅斯在烏南水力發電廠水壩布雷

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天指控俄羅斯計劃在烏國南部赫松（Kherson）地區水力發電廠的水壩布雷。這座水壩目前由俄軍所控制。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過社群媒體對民眾發表每日例行談話時說：「根據我們獲得的訊息，卡科夫卡（Kakhovka）水力發電廠的集水區和水壩，被俄羅斯恐怖分子布下地雷。」

澤倫斯基補充說，「若水壩被摧毀…北克里米亞運河（North Crimean Canal）將瞬間消失」，這將會是場「大規模的災難」。

今天稍早，澤倫斯基告訴歐洲聯盟（EU），稱俄羅斯領導人已下令將能源系統本身變成戰場。

他透過影片表示，這將引發新一波烏克蘭難民逃往歐洲的浪潮。

澤倫斯基告訴在比利時布魯塞爾進行峰會的歐盟領導人說：「此事對我們所有歐洲人來說，將會帶來非常嚴重的後果。」

位於卡科夫卡水力發電廠的水壩，建在第聶伯河（Dnieper River）上，此地區目前由俄軍控制，距離與烏克蘭軍隊正面交鋒的前線不遠。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111021