福島核廠周邊地下水含菌 恐促使核燃料碎片提早劣化

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本的研究團隊調查顯示，福島第一核電廠周邊地下水含有可溶解鐵等金屬及核燃料中的鈾的細菌。此核廠有金屬及鈾等混雜形成核廢燃料碎片，細菌可能導致燃料碎片提早劣化。

日本產經新聞報導，東京工業大學名譽教授等所組成的研究團隊2020年開始調查距離東京電力公司福島第一核電廠（位於福島縣大熊町及雙葉町）約10公里處的福島縣富岡町的地下水，發現地下水含有很多會造成金屬腐蝕的細菌。

經過培養實驗，研究團隊確認這些細菌具有促使鐵產生急遽氧化的作用。追加進行實驗的結果發現，這些地下水所含的細菌會溶解核燃料中的鈾。研判平時地下水流入福島第一核電廠，很可能福島第一核電廠也有相同的細菌。

有些細菌等的微生物即使受到強烈的放射線照射也能活動。在海外，曾有研究顯示，細菌會使得核電廠核災後熔毀的核燃料碎片提早劣化。因此，東京電力公司將採取對策。

研究小組的成員、東京工業大學名譽教授大貫敏彥指出，基於風險管理的觀點，有必要長期監視微生物。（編輯：黃自強）1111022