俄軍占領下赫松淪鬼城 市民精疲力竭

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭赫松市（Kherson）一位居民日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時稱，這座被俄軍占領的城市情勢緊張，人們「情緒上已精疲力竭」，當地街道下午3、4點後便空無一人，宛如鬼城。

面對烏軍反攻，俄羅斯任命的赫松政府前天下令市民撤離。CNN在撤令下達前不久，透過第3方聯繫到這位女士。基於安全考量，CNN未公開其確實身分。

該女士21日稱：「很不幸，赫松許多居民不得不考慮離開該市。每個人都有自己的理由、擔憂和恐懼。但我100%確定沒人想走。」

她說，自3月俄軍占領以來，成千上萬居民已經離開，赫松早已變成一座鬼城。

「傍晚你可以看到為數甚多的高樓頂多兩三扇窗戶燈亮著。白天，你能遇到的人大多在市場附近。但在下午3點到4點，街道空空蕩蕩，根本沒人。」

赫松州議會副議長索波列夫斯基（Yuriy Sobolevskyi）前天在Telegram發文稱，「恐嚇赫松的可悲人渣」已下令關閉市內所有電梯。

這位女士說她不考慮離開。「老實說，這個問題讓我火大…這是我的土地，赫松是我家。從戰爭第一天起，我們就參加反對占領者的集會，我們盡全力抗爭。這場鬥爭還在持續。」

她說過去幾天她沒聽說有人被迫離開。有些人仍試圖前往鄰州札波羅熱（Zaporizhia）的瓦西利夫卡（Vasylivka），這是俄羅斯和烏克蘭控制的領土之間唯一仍開放的關卡。

女士稱，市內氣氛很緊張。「人們情緒上已精疲力竭，有些人根本不出門，以避免和軍隊接觸。在這裡要放鬆心情是不可能的。我晚上聽到屋子附近有車輛行駛的聲音，就會開始緊張，因為晚上有車子來不會是好事。」

她堅稱，那些離開的人大多瞭解，烏克蘭軍隊「永遠不會傷害民眾，也不會砲擊平民」。

她還表示，雖然公用事業繼續運作，但人們擔心冬季電力和暖氣是否足夠，「每個人都害怕即將到來的冬天」。

由於俄羅斯人搶走人們的船隻，她不確定從第聶伯河（Dnipro River）東岸運來的食物能否維持下去。

這位女士說，醫療用品和嬰兒奶粉供不應求，且非常昂貴。「現在所有進口的東西只有來自俄羅斯聯邦的藥品，且只在街上從汽車上出售，或由一些人私下販賣。」藥房總是排著長隊，抗生素等藥物相當短缺。

這位女士不確定赫松市的俄軍人數是增加或減少，但車臣戰士人數不斷增加。「我不能說俄軍士兵變少了，他們只是脫掉軍裝換上便裝。有些人穿便服走在街上，但拿著機槍。」

她說她樂於聽見砲擊的聲音。「赫松居民被沉默嚇壞了。我記得，夏季有幾天很安靜，在每個人看來，烏克蘭似乎忘了我們。

她說：「你可以不斷聽見烏克蘭武裝部隊砲擊占領者陣地。你甚至無法想像當地人因此有多高興。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111024