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蒲亭否認有意對烏克蘭用核武 批西方想宰制全球

2022/10/28 03:42
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天否認有意在烏克蘭使用核子武器，但他形容，西方對烏克蘭衝突的行動是在確保能宰制全球，並堅稱西方注定失敗。

綜合美聯社與路透社報導，蒲亭今天在智庫「瓦爾代國際辯論俱樂部」（Valdai Discussion Club）的會議上說，俄國若用核子武器攻擊烏克蘭毫無意義，「我們認為無此必要」，「不管是政治或軍事上，那樣做都沒有意義」。

法新社報導，蒲亭並重申烏克蘭準備使用「髒彈」的說法，要國際原子能總署（IAEA）「儘快」派員檢查烏克蘭的核子設施。

髒彈是一種放射性散布裝置（radiological dispersal device, RDD），透過傳統炸藥的巨大爆炸力，將內含的放射性或生化物質，拋射散布到空氣中。

俄羅斯23日首度指控烏克蘭擬用髒彈，25日又在聯合國安理會堅稱，烏克蘭將在戰場引爆一枚髒彈，然後嫁禍俄軍。美國和盟邦則懷疑俄羅斯恐發動「假旗」行動，即作賊喊抓賊，好讓他們在烏東、烏南戰況不利之際為動用核武找到藉口。

另外，蒲亭今天也以長篇大論痛批美國及其盟友，指控它們試圖在一場「危險、血腥、骯髒」的宰制遊戲中，對他國頤指氣使。他並宣稱，西方的政策將激起更多混亂，且「玩火者必自焚」。

蒲亭表示，全世界面臨二戰以來最危險的十年，同時指控勢力衰微的西方對俄羅斯進行核訛詐（nuclear blackmail）。他還說自己不後悔派兵進入烏克蘭，更反控西方挑起戰爭。

蒲亭也提到台灣，宣稱被殖民主義蒙蔽的西方先前協助煽動在烏克蘭的衝突，現在則尋求挑起台灣危機。

根據路透社，蒲亭今天還宣稱，美國因為台灣而摧毀與中國的關係是錯的。他表示，俄羅斯承認台灣是中華人民共和國的一部分，而美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等官員訪台是在挑釁。

俄羅斯2月24日派兵入侵烏克蘭，引發俄國與西方自1962年古巴飛彈危機以來的最大規模對抗。當年的危機是冷戰中的美國與蘇聯最接近核戰爭的一刻。（譯者：楊昭彥）1111028

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