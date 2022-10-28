亞馬遜預測今年假日旺季獲利將下滑 股價重挫

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）亞馬遜公司（Amazon.com Inc）今天預測，成本支出可能會削減本季度獲利，主因假日旺季提早行銷對促進銷售成長幾乎沒有幫助，此外，勞工薪資和運費也持續上揚。

亞馬遜今天盤後交易股價重挫19%。

面對通膨飆高、消費者需求消退，亞馬遜新任執行長賈西（Andy Jassy）努力控制公司轄下諸多業務的成本。

亞馬遜的同行也幾乎看不到亮點表現。在零售業方面，美國今年假日旺季的網上銷售預計會出現多年來最慢的成長速度。美國消費者信心在10月出現大轉彎。

科技產業方面，微軟公司（Microsoft Corp）和Alphabet Inc的谷歌（Google）表現同樣欠佳，令人擔憂經濟衰退。

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金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）數據顯示，亞馬遜第3季（截至9月30日）虧損29億美元，表現遠不如分析師平均預期的獲利22億美元；第3季淨銷售為1271億美元，略低於分析師預期的1274.6億美元。

至於第4季假日銷售旺季，身為全球最大的網路銷售商亞馬遜預計，淨銷售將在1400億美元至1480億美元之間，分析師估計為1551.5億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1111028