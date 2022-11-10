蘋果、亞馬遜遭控合謀推高iPhone售價
2022/11/10 17:16
（中央社紐約9日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc）和亞馬遜公司（Amazon.com Inc）今天在1項反托拉斯訴訟中，被控合謀推高iPhone與iPad價格。
路透社報導，在西雅圖聯邦法院提出的集體訴訟，針對2019年1月生效的1份協議。根據該協議，蘋果向亞馬遜提供高達10%的產品折扣，亞馬遜則以只讓600家經銷商中的7家留在平台作為回報。
起訴書稱，此舉讓亞馬遜成為其網站上新iPhone和 iPad的主要經銷商，在此之前，亞馬遜僅販售有限數量的蘋果產品和仿冒品。
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，訴訟書寫道：「由於其他蘋果經銷商幾乎全部被（亞馬遜）平台排除，價格競爭幾乎立即惡化，過去消費者在亞馬遜享有的高額折扣日漸消失，價格逐步上揚。」
訴訟書指出：「設置壁壘以阻止競爭對手進入，並在競爭對手被淘汰後提高價格，正是國會制定反托拉斯法所要防止的行為。」
蘋果和亞馬遜尚未回覆記者詢問對此發表看法。今年第3季，蘋果與亞馬遜的產品總營收超過1250億美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111110
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