俄軍撤退前布設地雷 烏克蘭赫松市拚復水復電

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（中央社烏克蘭赫松13日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，南部城市赫松（Kherson）的公用事業公司正努力恢復遭俄羅斯撤退部隊布設地雷的關鍵基礎設施，目前城內多數民宅仍斷水斷電。

路透社報導，赫松州州長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）表示，當局決定維持晚間5時至上午8時的宵禁，並禁止民眾進出赫松市，以維護安全。

亞努什維奇告訴烏克蘭電視台：「敵軍對所有關鍵基礎設施標的物埋設地雷。」他還說，希望手機業者今天能開始運作。

俄軍棄守2月入侵烏克蘭後奪得的唯一一座區域首府，烏克蘭軍隊於11日抵達赫松市中心。

這是俄軍開戰後第3次大撤退，也是俄軍面臨烏軍大反攻下，首次讓出這麼大型的已占領城市。目前烏軍已收復東部和南部若干土地。

烏克蘭國家鐵路負責人表示，通往赫松的列車服務預計本週能恢復。

然而赫松州議會第一副議長索布列夫斯基（Yuri Sobolevsky）說，目前還在進行排雷作業，且當局正努力恢復關鍵服務，城內人道處境「依然非常艱難」。

他告訴烏克蘭電視台：「多數房子沒電、沒水，瓦斯供應也有問題。」

就在居民歡欣迎接烏軍之際，烏克蘭參謀部通報，東部頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）的戰線持續發生激戰。

參謀部在上午戰情公告中表示，過去24小時烏克蘭部隊在兩州數個聚落擊退俄軍攻勢，並通報俄軍朝烏東巴赫姆特（Bakhmut）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）、新帕夫里夫卡（Novopavlivka）、札波羅熱（Zaporizhzhia）等地區發射火箭與砲彈。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111113