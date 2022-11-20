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大馬首相之爭鹿死誰手？ 慕尤丁稱獲足夠議員支持

2022/11/20 23:05
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（中央社記者侯姿瑩新加坡20日專電）馬來西亞國會大選結果出爐，反對派領袖安華率領的希望聯盟贏得81席，前首相慕尤丁的國民聯盟拿下73席，均未過半。慕尤丁稱說，已獲其他政黨同意合組政府，支持他出任首相。

馬來西亞第15屆全國大選昨天登場，依目前開票結果，3大主要陣營中，以反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）為首的希望聯盟奪下81席，前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）率領的國民聯盟緊追在後，搶下73席；而巫統領導的執政國民陣線（國陣）慘敗，只拿下30席。

馬來西亞下議院有222個席次，這次大選中，沒有單一陣營贏得籌組政府所需的112席門檻。星媒指出，這是馬國首次出現「懸峙國會」（hung parliament）局面。獲得多數席次的希望聯盟、國民聯盟勢必得和其他政黨或聯盟合作，才能取得籌組政府所需的席次。

安華、慕尤丁都順利當選議員，兩人的首相之爭將鹿死誰手，引發關注。大馬國家元首已要求各政黨在21日下午前提名一位國會議員作為首相人選，各政黨也須表明將與哪個聯盟結盟，以組成新政府。

儘管安華率領的希望聯盟奪下最多的國會席次，但分析家認為，希盟很難取得足夠的國會議員支持籌組政府。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）今天報導，希盟與其他政黨聯盟之間存有意識形態差異，婆羅洲的政黨團體比較可能與國民聯盟攜手合作。

外界預期，規模較小的區域政黨，包括位在婆羅洲的砂拉越（Sarawak）和沙巴（Sabah）的政黨，將握有「造王者」角色。這次大選中，砂拉越政黨聯盟（GPS）和沙巴人民聯盟（GRS）分別贏得22席、6席。

雖然安華凌晨召開記者會稱，希盟已爭取到其他政黨支持，將獲得超過112位議員的支持，籌組新政府。但分析家質疑他的說法。

新加坡國際事務研究所資深研究員胡逸山說：「希盟很難找到潛在的執政聯盟夥伴，因為（這些潛在夥伴）對希盟有各種不同的反對意見。」

另一方面，綜合星馬媒體報導，國民聯盟主席慕尤丁傍晚表示，砂拉越政黨聯盟、沙巴人民聯盟都同意和國盟一起籌組政府，並支持他出馬擔任首相。

他還說，自己也獲得另外一些國會議員的支持，因此擁有足夠的議員支持出任首相。

2020年，希盟政府因內訌垮台後，當時由慕尤丁接任首相，但隨後民眾對其抗疫表現日益不滿，再加上執政聯盟內部鬥爭，迫使他在上任不到2年後辭職下台。（編輯：韋樞／）1111120

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