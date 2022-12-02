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烏克蘭赫松市持續遭砲擊 軍方稱俄軍撤離對岸城鎮

2022/12/2 03:52（12/2 10:25 更新）
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（中央社赫松1日綜合外電報導）在俄羅斯火箭彈持續落在烏克蘭南部赫松市（Kherson）的社區之際，烏克蘭軍方今天表示，俄軍已從隔著第聶伯河（Dnipro River）與赫松市相望的一些城鎮，撤出部分兵力。

路透社報導，上述聲明提供的細節有限，且未提及有烏軍橫渡第聶伯河。自俄軍在侵烏9個月後放棄赫松市以來，整道烏南前線現由第聶伯河構成。

俄羅斯已要求平民撤出距離第聶伯河15公里以內的城鎮，並把民政當局撤離河岸邊的新卡科夫卡市（Nova Kakhovka）。

烏克蘭軍方表示：「據觀察，（赫松市對岸城鎮）奧列什基（Oleshky）聚落的俄軍與軍事裝備數量減少。」

烏國軍方還說，俄軍撤出赫松州若干聚落，且「分散於森林地帶」。

路透社無法獨立證實上述消息。

不過，俄國火箭彈持續落在赫松市社區，破壞市內供電。而俄軍撤出赫松市並倉皇渡河近3週後，赫松市電力原本才剛要開始恢復。

幾名居民因為今天的砲擊而受傷送醫，軍人則在市內巡邏、檢視建築物毀損情形。（譯者：楊昭彥）1111202

#赫松市
#俄羅斯
#烏克蘭
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