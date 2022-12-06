俄稱贊同美對烏克蘭和平立場 但此刻無談判可能

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯今天表示贊同美國對於烏克蘭持久和平的立場，但淡化在俄軍達成「特別軍事行動」目標之前展開談判的可能性。

路透社報導，美國總統拜登和俄羅斯總統蒲亭都曾表示，樂於就烏克蘭問題進行外交折衝，但兩人迄未進行會談，也未就談判條件達成共識。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天接受訪問時說，已進入第10個月的烏克蘭戰事幾乎篤定須以外交和談判告終，「公正而持久的和平」不可或缺。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應布林肯的談話說，他贊同和平的必要性。

但他表示：「結果應該是公正而持久的和平，這令人贊同，至於進行某種談判的可能性，我們認為此刻尚未出現，而我們也一再這麼說。」

關於這種可能性出現的要件為何，培斯科夫表示：「特別軍事行動的目標必須達成，俄羅斯必須也將會達成自己訂定的目標。」

俄羅斯並未充分界定出兵烏克蘭的目標，而且隨著俄軍在戰場受挫，相關目標似乎已改變，只是俄方宣稱，絕不會放棄在烏克蘭南部和東部占領的土地。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111206