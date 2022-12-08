俄羅斯狂轟烏克蘭電網 發射逾千枚火箭及飛彈

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）今天引述高階官員說法指出，俄羅斯部隊向烏克蘭電網發射1000多枚火箭和飛彈，儘管烏克蘭電網受到重大破壞，目前仍維持運作。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）執行長庫奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）在歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development）安排的會議也說，他的屬下主管人員正在世界各地尋找維修電網所需的複雜設備。

路透社報導，俄羅斯近來對烏克蘭重要基礎設施發動了8波空襲，嚴重損害烏克蘭的電網，造成境內各地緊急停電和限電。

烏克蘭國際傳真社引述庫奇斯基的說法報導：「這些攻擊是人類僅見對於電網的最大打擊。超過1000枚砲彈和火箭鎖定攻擊電力設施和電力線路，其中包括變電所。」

儘管目前用電量比戰前減少25%至30%，烏克蘭仍面臨嚴重的供電短缺。

烏克蘭國家能源公司上週表示，公司已取得歐洲復興開發銀行的3億歐元貸款，以修復遭俄軍攻擊破壞的電力基礎設施，並改善財務狀況。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1111208