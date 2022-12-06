俄境接連遇襲揭戰略失敗 嚴冬前烏克蘭電力系統再挨轟

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭無人機昨天展現穿透俄羅斯數百公里空域能力，襲擊俄境兩座空軍基地，今天又有第3座俄軍用機場遭到攻擊。與此同時，俄軍發動新一波飛彈攻勢，中斷烏國各地電力系統。

●烏無人機跨境攻擊 兩天內俄3機場遇襲揭戰略失敗

俄羅斯昨天證實，利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地和薩拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）基地遭到無人機攻擊，前者駐有俄國大型戰略轟炸機，後者距首都莫斯科僅數小時車程。而鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市（Kursk）一座軍用機場今天清晨遇襲，造成一座儲油槽起火燃燒。

烏克蘭未直接宣稱發動這些攻擊，但仍為此歡慶。英國國防部今天指出：「俄方若評估，這都是周密攻擊行動，那麼可能會認為，這是他們入侵烏克蘭以來，在兵力防護上最具戰略嚴重性的失敗。」

●俄趁嚴冬將至轟電力系統 烏趕工修電網

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚說，俄羅斯發射70枚飛彈，擊中烏克蘭已嚴重受損的基礎設施。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）在通訊軟體Telegram上表示，「由於遭到砲擊」，所有區域再度宣布停電。

烏克蘭近半電力系統受損，在室外氣溫降到攝氏0度以下時，民眾陷入寒冷與黑暗之中。烏克蘭國家能源公司執行長庫奇斯基（Volodymyr Kudrytskyi）表示，這波攻擊是在烏克蘭進入嚴寒時期發動，「俄方挑在這時候發動攻擊，與他們想盡可能造成更多破壞有關…我們的維修人員將修復能源系統」。

●訪基輔遇空襲 UN人權專員地下避難會維權人士

今年10月接管聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）的圖克（Volker Turk）4日抵烏克蘭，原定昨天在基輔與一些人權捍衛者會面，但當時防空警報響起，他們被迫把會議移到地下避難處。

晃動中的影片顯示，防空警報大作時，圖克與一大群人沿著一條巷弄迅速逃離，從煤渣磚牆旁邊的階梯走進地下避難處。圖克說：「我正要與人權捍衛者見面，但我必須把會議移到這個避難處，因為防空警報響起…烏克蘭遭遇一波飛彈攻擊，其中一些飛彈落在基輔鄰近地區。」

●克里米亞大橋10月遭攻擊後 蒲亭現身視察

俄羅斯國營電視台畫面顯示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天視察連接克里米亞半島與俄國南部的克里米亞大橋。這是俄羅斯2月24日出兵侵略烏克蘭之後，蒲亭最接近戰爭前線的行程。

克里米亞大橋10月8日發生爆炸，造成部分橋面毀損，莫斯科當局宣稱是烏克蘭發動攻擊。70歲的蒲亭視察時還聽取了副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）說明橋梁維修作業簡報，並跟建築工人交談。

●澤倫斯基視察頓內茨克前線 與烏軍共度軍人節

烏克蘭總統府表示，澤倫斯基今天趁著軍人節前往東部頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特市（Bakhmut）附近視察軍隊，當地是俄軍近來攻勢集中點，也是兩軍交戰前線。社群平台Telegram張貼的影片顯示，穿著外套的他站在一排漆有烏克蘭國旗藍黃色大型字母旁。

他在貼文留言道：「感謝各位展現的堅韌和力量…我相信下一次我們會在烏克蘭的頓內茨克市和盧甘斯克市（Luhansk）見面，也確信我們會在克里米亞半島見面。」（譯者：何宏儒）1111206