美官員：APEC多面向談供應鏈 台是重要夥伴

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美國APEC資深官員莫瑞（右）12日在新加坡受訪表示，APEC透過多面向方式觸及供應鏈問題。他也說，台灣是APEC重要夥伴。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年12月12日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）美國APEC資深官員莫瑞今天在新加坡受訪表示，APEC透過多面向觸及供應鏈問題，包括推動供應鏈韌性計畫等。他也說，台灣是APEC重要夥伴，美國期待持續與台灣合作。

亞太經濟合作會議（APEC）今年由泰國主辦，重頭戲經濟領袖會議11月於曼谷舉行。明年APEC由美國接手主辦，非正式資深官員會議日前在夏威夷檀香山登場，啟動美國主辦年。

莫瑞（Matt Murray）在新加坡訪問，今天在美國駐星大使館接受媒體訪問。他明天將出席APEC秘書處在新加坡舉辦的主辦權移交活動。

供應鏈成為全球主要經濟挑戰之一，記者問及美國將如何率領APEC會員經濟體因應這項挑戰，莫瑞對此回應表示，在供應鏈問題上，APEC已成為「多面向的途徑」，除了在貿易工作流程上有供應鏈韌性計畫，還有許多其他方式觸及此議題。

他舉例，APEC交通部長會議將聚焦綠色航運，有關糧食安全的部長級會議將討論供應鏈問題。APEC今年也成立「安全通道任務小組」，鼓勵會員經濟體透過不同計畫協助區域內的人流移動。

莫瑞指出，APEC的優勢是有許多不同工作流程，涵蓋不同面向，提出有幫助的方法。

對於中央社記者問及台灣在這方面可扮演的角色，莫瑞表示，台灣這幾年在APEC扮演關鍵角色，「我們認為台灣是APEC重要夥伴，他們積極參與各種不同會議，活躍於各個工作小組」。

他說，自己日前才跟台灣APEC官員見過面，美國期待持續與台灣在APEC架構下合作。

此外，莫瑞表示，明年APEC主題訂為「為所有人打造強韌、永續的未來」（creating a resilient, sustainable future for all），涵蓋相互連結（interconnected）、創新（innovative）及包容性（inclusive）等3大優先領域。

他指出，明年預計舉行10場APEC部長級會議，包括5月的貿易及交通部長會議，8月將有糧食安全、中小企業、衛生、能源、災害韌性等領域的高階會議，外交及貿易部長會議、財長會議接著於11月登場。

他說，這是美國加強與亞太區域經濟互動的一環。

APEC由21個環太平洋地區的會員經濟體組成，包括台灣。APEC性質為經濟合作論壇平台，透過成員自願與非約束性承諾運作，循序漸進地實現協商制定的目標。（編輯：馮昭）1111212