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美國11月通貨膨脹率年增7.1% 低於預期

2022/12/13 21:52（12/13 22:16 更新）
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美國通貨膨脹速度放緩，11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，低於預估。圖為美國紐約民眾在曼哈頓中城一間超市購物。（中央社檔案照片）
美國通貨膨脹速度放緩，11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，低於預估。圖為美國紐約民眾在曼哈頓中城一間超市購物。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）聯邦準備理事會（Fed）以數十年來最快速度升息之際，美國通貨膨脹速度進一步放緩，11月消費者物價指數（CPI）年增7.1%，低於預估。

美國政府今天公布數據顯示，11月CPI年增7.1%、月增0.1%，而經濟學家原先預估的數值為年增7.3%、月增0.3%。

美國10月CPI年增7.7%，低於分析師預估的7.9%。

未計變動較大生鮮食品和能源價格的11月核心CPI年增6.0%、月增0.2%。

美國財經媒體CNBC報導，最新通膨數據公布之際，聯準會將召開為期2天的會議。

各界普遍預期，聯準會明天下午將宣布升息2碼（0.5個百分點，50個基點）。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1111213

#CPI
#通貨膨脹
#美國
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