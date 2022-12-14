美籲跟進對中國禁令 荷蘭半導體設備製造商不滿

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（中央社阿姆斯特丹13日綜合外電報導）荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）的執行長今天質疑，美國拉攏荷蘭加強對中國出口先進晶片製造設備的管制措施是否合理。

艾司摩爾執行長韋尼克（Peter Wennink）接受荷蘭「商務日報」（NRC Handelsblad）訪問時說：「或許他們認為我們應該參與，但艾司摩爾已經做出犧牲。」

路透社報導，他說，在美國施壓下，從2019年起，荷蘭政府已經限制艾司摩爾向中國出口其最先進的微影設備，而此事已經讓銷售替代技術的美國業者受惠。

他說，雖然艾司摩爾的營收有15%來自中國，但美國晶片設備供應商的中國營收占比卻「達25%，有時甚至超越30%」。

艾司摩爾的發言人證實執行長受訪時確實發表了上述主張，但拒絕進一步置評。

拜登政府10月針對美國企業發布新的出口規定，目的在於切斷中國製造先進半導體晶片的能力，以減緩中國在發展軍事和技術上取得的進展。

華府敦促荷蘭、日本和其他擁有尖端設備製造商的國家採納類似規則。荷蘭貿易部長證實談判正在進行中。

韋尼克認為，美國晶片製造商能向中國客戶銷售最先進的晶片，而艾司摩爾只能銷售較舊的晶片製造設備，這麼做似乎有些矛盾。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1111214