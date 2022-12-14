俄勒岡州州長行使行政赦免權 17死囚改終身監禁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社俄勒岡州賽勒姆13日綜合外電報導）美國俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）今天宣布，她正替州內全部17名死囚減刑，改為終身監禁並不得假釋。

美聯社報導，民主黨籍的布朗剩不到一個月就要卸任，她說自己正依行政赦免權來替死囚減刑；布朗的命令將於明天生效。

布朗在聲明中說：「長久以來，我一直認為奪取生命並不能促進正義，我們不應該處決這些人犯，即便他們犯下使其入獄的可怕罪行。」

俄勒岡州眾議會少數共和黨領袖布里斯－艾佛森（Vikki Breese-Iverson）指責布朗「欠缺負責任的判斷力」。

布里斯－艾佛森在聲明中說：「布朗州長再一次跳過州民和立法機關，逕自採取行政行動。她沒有考慮到受害者和家屬在未來數月甚至數年將受到何種影響，便做出這番決定。民主黨人一直選擇支持罪犯而不是受害者。」

布朗在聲明中說，被判以死刑的囚犯動輒等上數十年才被處決，這段期間，受害者也經歷著「痛苦和不確定性」。

她說：「我希望透過這樣的減刑，來讓這些案件朝塵埃落定跨出一大步。」

自1997年以來，俄勒岡州就沒有處決過囚犯。2015年，布朗在成為州長後首度召開記者會時表示，她將維持前任州長基茲哈柏（John Kitzhaber）暫停執行死刑的作法。

根據死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）統計，今年截至目前，美國已處決17名死刑犯，分別是在德州、奧克拉荷馬州、亞利桑那州、密蘇里州和阿拉巴馬州，執行方式為注射藥劑。

除了俄勒岡州，其他一些州也暫緩執行死刑。

在加州，民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）2019年下令暫停執行死刑，並關閉州內一處死刑執行室。一年前，他著手拆除美國最大的死囚牢房，在兩年內將所有死刑犯轉移到其他監獄。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111214