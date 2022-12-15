日本疫情未退燒 單週新增病例連6週居全球之冠

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WHO最新統計顯示，日本12月5日到11日新增84萬9371例COVID-19確診，較前一週增加約13%，連6週居全球之冠。圖為日本東京JR澀谷車站前人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社東京15日綜合外電報導）世衛組織（WHO）最新統計顯示，日本12月5日到11日新增84萬9371例COVID-19確診，較前一週增加約13%，連6週居全球之冠；新增死亡病例數也高居全球第2位。

日本共同社報導，美國以新增約44萬例確診病例次之、韓國以新增約42萬例排名第3，但可以看出日本單週新增近85萬例，明顯較美韓高一截。

新增死亡病例部分，美國以2934例居冠，較前一週增加62%；日本以新增1358例次之，較前一週增加28%。

鑑於各國都已降低篩檢量能等情況，WHO認為目前確認的新增確診病例不一定代表各國實際疫情，呼籲民眾仍應持續保持警戒。

全球單週新增確診病例數較前一週略增2%，新增死亡病例數則增加10%。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省統計，日本12月14日全境共新增19萬607例確診及244例死亡。其中在東京都、大阪府、神奈川縣、愛知縣及埼玉縣，單日新增確診病例數分別都破萬。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111215