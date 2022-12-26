俄基地遇襲 烏克蘭籲取消俄安理會常任理事席次

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（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯恩格斯空軍基地發生爆炸，3名軍事人員喪命。烏克蘭今天呼籲取消俄羅斯在聯合國安全理事會的常任理事國席次。

●俄國恩格斯空軍基地1個月內第2次遇襲 3人喪命

俄羅斯多家新聞通訊社引述國防部報導，距烏克蘭前線數百公里的恩格斯（Engels）空軍基地今天發生爆炸，3名俄國軍事人員喪命。

路透社報導，這是恩格斯空軍基地本月第2次攻擊事件。

據報導：「烏克蘭一個無人飛行載具接近薩拉托夫（Saratov）恩格斯軍事基地時，在低空遭到擊落。」

「由於無人機殘骸墜落，當時在飛機場的3名俄羅斯技術人員受到致命傷。」

●烏克蘭擬呼籲取消俄羅斯聯合國常任理事國席次

烏克蘭外交部長庫列巴說，烏克蘭打算在26日呼籲取消俄羅斯聯合國安全理事會常任理事國席次。

庫列巴（Dmytro Kuleba）在馬拉松式電視節目表示：「我們將正式表達我們的立場。我們有一個非常簡單的問題：俄羅斯是否有權繼續擔任聯合國安理會常任理事國，甚至留在聯合國？」

「我們有一個令人信服和經過縝密思考的答案--不，它無權。」

●烏克蘭人打破東正教傳統 12月25日過耶誕象徵與俄決裂

法新社報導，一些烏克蘭教會決定在12月25日慶祝耶誕，而不是依照東正教慣例在1月7日過耶誕節，凸顯基輔和莫斯科教會的分歧隨戰爭持續而日益加深。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）民意調查顯示，近半烏克蘭人贊成更動慶祝耶誕節的日期，比例高於2021年的26%，但仍有31%的人反對。

●北約：歐洲持續力挺烏克蘭 俄侵烏犯兩大戰略錯誤

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）投書「金融時報」（Financial Times）稱，2022年堪稱二次世界大戰以來，歐洲安全最具挑戰性的一年，也是烏克蘭人最痛苦的一年。

他說，2022年對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）來說也是失敗的一年，在全面入侵烏克蘭時犯了兩大戰略錯誤。

第一，蒲亭低估烏克蘭，錯認可以在幾天之內拿下基輔、推翻烏克蘭政府。

第二，蒲亭低估北約的團結，以為可以分化北約、阻撓北約支持烏克蘭。

●俄羅斯遠程空軍：將重新配備極音速巡弋飛彈

國際傳真社報導，俄羅斯遠程空軍指揮官科比拉什表示，俄國遠程空軍將重新配備新型極音速巡弋飛彈。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述科比拉什（Sergei Kobylash）接受俄國國防部媒體採訪時說：「為了遠程航空的利益，正在開發和供應整個系列的航空武器，包括新型極音速巡弋飛彈。」

●白俄：俄國部署伊斯坎德飛彈已就緒 準備執行任務

白俄羅斯高層官員說，俄羅斯在白俄部署的伊斯坎德（Iskander）戰術飛彈系統和S-400防空系統已就緒，準備執行預定任務。

●俄前總統：只有核武庫能阻止西方向俄羅斯宣戰

俄羅斯總統蒲亭高階盟友、前總統麥維德夫在一篇文章中表示，只有俄羅斯的核武庫和莫斯科當局為核武制定的使用規則，才能阻止西方國家向俄羅斯宣戰。

路透社報導，現任俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）副主席的麥維德夫（Dmitry Medvedev）說，在「令人厭惡、幾乎可說是法西斯主義的基輔政權」被推翻、烏克蘭完全非軍事化前，莫斯科將繼續在烏國發動戰爭。

蒲亭（Vladimir Putin）在今天曝光的訪問中說，俄羅斯已準備好要與參戰各方進行談判，但基輔和其西方支持者拒絕參與談判。（編輯：林沂鋒/核稿：施施）1111226