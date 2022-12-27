以色列極右派籲修法惹致歧視 企業允強化內部規範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）以色列即將上任政府的右翼成員，發表被視為破壞性別平等和少數民族權利的言論之後，多家以色列大企業今天承諾加強內部反歧視規範。

路透社報導，這些言論，包括呼籲取消耶路撒冷同志驕傲遊行，以及要求放寬對支持恐怖或種族主義者競選國會議員的禁令，讓許多以色列人震驚，總統也出言警告。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）新聯合政府成員、極右翼「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist）黨員告訴公共廣播電台，應允許旅館和醫生以宗教為由拒絕提供服務，前提是民眾仍有其他選擇。

大醫院和醫療照護提供者發布顯然是對此回應的影片說：「我們會治療每個人。」

以色列第4大銀行以色列貼現銀行（Israel Discount Bank）今天更新信貸政策，表示不會向基於宗教、種族、性別或性取向歧視客戶的團體提供貸款。銀行董事長表示，此次更新，「正式將顯而易見的事情定調」。

市值60億美元的網路安全公司Wiz今天也說，只會與致力防範此類歧視的公司合作，如果有公司違反此一規定，將終止業務關係。

Wiz說：「最近在以色列政治舞台上聽到取消基本權利的呼籲，引發社會嚴重關注。」

微軟（Microsoft）以色列研發中心負責人布瑞弗曼－布魯蒙斯提克（Michal Braverman-Blumenstyk）今天也介入爭論，在領英公司（LinkedIn）發文說：「以色列是民主和道德的國家，如果想生存下去，就得保持民主和道德。」

「在正常社會中，鼓勵種族主義和任何形式歧視的言論沒有立足之地。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111227