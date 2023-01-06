更多編輯台推薦新聞：
換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果
國際

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄暫時停火 歐盟主席與英外長：無助和平進程

2023/1/6 09:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭下令俄軍於東正教耶誕節期間在烏克蘭停火36小時後，歐盟理事會主席、英國外交大臣稱虛偽地單方面宣布暫時停火，對烏克蘭和平進程並無助益。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）說，蒲亭今天呼籲在烏克蘭停火36小時是「虛偽的」，恢復和平的唯一途徑是俄羅斯從烏國撤軍。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，俄羅斯在東正教耶誕節期間在烏克蘭停火36小時，「無助推進和平進程」。

他在社群媒體推特（Twitter）寫道：「俄羅斯必須永久撤軍，放棄對烏克蘭領土的非法占領，並終止對無辜百姓的野蠻攻擊。」

米歇爾也在推特上表示：「俄羅斯撤軍是恢復和平安全的唯一重要選擇。單方面宣布停火，如同荒謬的非法併吞及公投一樣虛假。」

克里姆林宮先前表示，在俄羅斯東正教領袖、莫斯科牧首基里爾（Patriarch Kirill ）呼籲耶誕節休戰後，總統蒲亭已下令停火，時間從1月6日12時（格林威治時間9時）起至1月7日24時（格林威治時間21時）止。

俄羅斯與烏克蘭本週都在慶祝東正教耶誕節。

這是俄羅斯去年2月發動攻勢以來，第一次對烏克蘭全面停火。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120106

#蒲亭
#俄羅斯
#烏克蘭
蒲亭
俄艦大西洋地中海演訓 首搭載極音速飛彈 克里姆林宮：蒲亭將與土耳其總統電話會談
米歇爾
中國駐歐盟大使：俄侵烏傷害中國與歐盟間關係 歐盟烏克蘭明年2月3日召開峰會 地點未定
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭政學界批俄停火聲明 憂蒲亭重整軍力