俄暫時停火 歐盟主席與英外長：無助和平進程

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（中央社基輔5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭下令俄軍於東正教耶誕節期間在烏克蘭停火36小時後，歐盟理事會主席、英國外交大臣稱虛偽地單方面宣布暫時停火，對烏克蘭和平進程並無助益。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）說，蒲亭今天呼籲在烏克蘭停火36小時是「虛偽的」，恢復和平的唯一途徑是俄羅斯從烏國撤軍。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，俄羅斯在東正教耶誕節期間在烏克蘭停火36小時，「無助推進和平進程」。

他在社群媒體推特（Twitter）寫道：「俄羅斯必須永久撤軍，放棄對烏克蘭領土的非法占領，並終止對無辜百姓的野蠻攻擊。」

米歇爾也在推特上表示：「俄羅斯撤軍是恢復和平安全的唯一重要選擇。單方面宣布停火，如同荒謬的非法併吞及公投一樣虛假。」

克里姆林宮先前表示，在俄羅斯東正教領袖、莫斯科牧首基里爾（Patriarch Kirill ）呼籲耶誕節休戰後，總統蒲亭已下令停火，時間從1月6日12時（格林威治時間9時）起至1月7日24時（格林威治時間21時）止。

俄羅斯與烏克蘭本週都在慶祝東正教耶誕節。

這是俄羅斯去年2月發動攻勢以來，第一次對烏克蘭全面停火。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120106