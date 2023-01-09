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歐洲央行預測調薪追上通膨 薪資有望強勁成長

2023/1/9 23:13
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（中央社柏林9日綜合外電報導）歐洲中央銀行（ECB）今天預測，隨著調薪速度追上節節攀升的通貨膨脹腳步，歐元區在未來幾個月將見到「非常強勁的」薪資成長。

法新社報導，ECB於月報中表示，「相較於過去歷史模式，未來幾季的薪資成長預料將非常強勁」。

報告作者預測，「薪資將在某種程度上，追趕上（COVID-19疫情後時代經歷的）通貨膨脹」。

報告稱，「穩固的勞工市場」、「各國調漲基本工資」以及「工會訴求提高工資」也對薪資調漲賦予壓力。

歐元區經歷18個月通膨飆漲後，去年12月通膨率來到具有象徵意義的10%以下。

然而報告表示，由於通膨削弱消費能力，「實質薪資大幅低於（2019年）疫情前水準」。

經歷「嚴重勞動力短缺」的服務業則逆勢而上，薪資「突破疫情前水準」。

各工會預料將會大喊加薪，「尤其是低薪產業」。

德國服務業工會（Verdi）已經要求讓德國郵政（Deutsche Post）旗下約16萬名員工加薪15%，並讓250萬名聯邦、各邦與市政府雇員加薪10.5%。

2022年薪資成長4.5%後，ECB去年12月預估2023年薪資將成長5.2%。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1120109

#ECB
#法新社
#德國郵政
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