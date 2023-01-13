更多編輯台推薦新聞：
春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
產經

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
首頁 / 國際

FAA將全美停飛歸因為程序錯誤 航班現已恢復正常

2023/1/13 12:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/芝加哥12日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天指出，因數據檔案相關的程序錯誤引起電腦當機，導致全國航班停飛，超過1萬1000多架次航班受到影響，目前飛航作業已恢復正常。

路透社報導，FAA表示，初步分析「判定是數據檔案被未遵守程序的操作人員損壞，目前系統運作正常」，但未回答更多有關具體狀況的問題。

美國昨天有超過1萬1300架次航班延後或取消，這是美國約20年來首次全美國內航線停飛。

根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間（EST）12日晚間7時，有5109架次航班延誤、163架次航班取消。FAA表示，今天航班取消的比率不到1%。

達美航空公司（Delta Air Lines）、聯合航空公司（United Airlines）、美國航空集團（American Airlines Group Inc）和西南航空公司（Southwest Airlines Co）今天都通報作業正常。

FAA電腦當機導致機場無法更新安全通知，這些安全通知對機師提出潛在危險警告，像是跑道封閉、設備故障和施工等，讓航班起降暫停。

FAA稍早將這個問題，歸咎於系統中的數據庫檔案損壞，這套名為空中任務通知（Notice to Air Missions，NOTAM）的系統提供機師安全通知。

FAA表示，未發現遭到網路攻擊的證據。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1120113

#FAA
#美國
#路透社
FAA
FAA系統當機衝擊逾萬航班後 空中交通漸恢復正常FAA系統當機 美國逾1200班機延誤、超過100航班取消
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族