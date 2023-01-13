FAA將全美停飛歸因為程序錯誤 航班現已恢復正常

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/芝加哥12日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天指出，因數據檔案相關的程序錯誤引起電腦當機，導致全國航班停飛，超過1萬1000多架次航班受到影響，目前飛航作業已恢復正常。

路透社報導，FAA表示，初步分析「判定是數據檔案被未遵守程序的操作人員損壞，目前系統運作正常」，但未回答更多有關具體狀況的問題。

美國昨天有超過1萬1300架次航班延後或取消，這是美國約20年來首次全美國內航線停飛。

根據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間（EST）12日晚間7時，有5109架次航班延誤、163架次航班取消。FAA表示，今天航班取消的比率不到1%。

達美航空公司（Delta Air Lines）、聯合航空公司（United Airlines）、美國航空集團（American Airlines Group Inc）和西南航空公司（Southwest Airlines Co）今天都通報作業正常。

FAA電腦當機導致機場無法更新安全通知，這些安全通知對機師提出潛在危險警告，像是跑道封閉、設備故障和施工等，讓航班起降暫停。

FAA稍早將這個問題，歸咎於系統中的數據庫檔案損壞，這套名為空中任務通知（Notice to Air Missions，NOTAM）的系統提供機師安全通知。

FAA表示，未發現遭到網路攻擊的證據。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1120113