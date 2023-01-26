三寶瓏擁百座清末民初華人墓地 印尼人組團揭秘

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奧古斯托（左）與路沙卡（右）在三寶瓏市郊的一處樹林找到一座華人墳墓。中央社記者李宗憲三寶瓏攝 112年1月26日

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（中央社記者李宗憲三寶瓏26日專電）騎著摩托車穿梭印尼三寶瓏市區，平時翻譯書籍、也是孩童家教老師的奧古斯托和經營餐廳的路沙卡兩人，宛如偵探般，深入社區民宅、叢林、墓園，探尋明、清至民國時期的華人墓地，拍照紀錄傳至社群媒體，吸引許多人關注。

奧古斯托（Pippo Agosto）和路沙卡（Bram Luska）因熱愛歷史而成為好友，他們對刻有漢字的華人墓園情有獨鍾。兩人之前帶著中央社記者至三寶瓏（Semarang）一間民宅，在獲得房子主人允許後，走進後方的廢棄花圃，裡面有一座被樹枝及塵土覆蓋的魏姓華人墓碑。

奧古斯托拿出小刷子簡單清掃後，墓碑上，清楚可見以繁體字刻著「中華民國拾年」的字樣，並把子孫名字一一列出。

路沙卡向中央社說，尋著墓碑上的姓氏，他發現有個高中同學是墳墓主人的後代，現在已移居丹麥。他把墓碑的訊息告訴他的同學後，對方說，希望疫情緩和後能回到印尼看看這座墓碑，了解自己祖先的過去。

這座隱身在印尼居民家中的墳墓是刻意建在隱密地點，目的是避免小偷盜墓，不過在找到墓碑主人的後代後，他們向路沙卡表示，很樂意公開墓碑的資訊，希望藉此讓更多人了解華人歷史。

奧古斯托向中央社表示，當初會找尋華人墓園是受到路沙卡的邀請，而他自己則因學過日文，對漢字也很有興趣。

他們倆發現三寶瓏的華人歷史紀錄甚少，幾乎沒有任何關於墓碑的史料，不像華人廟宇已經廣為人知，因此決定記錄散落在三寶瓏各處的華人墳墓。

華人現占印尼總人口（約2.7億人）約5%，比例雖不高，但人數眾多。回顧印尼歷史，來自中國的移民約在15世紀抵達印尼群島，當時有許多穆斯林到印尼傳播伊斯蘭教，包括鄭和在內。

17世紀荷蘭統治印尼時期，有大批中國人赴印尼經商、工作，後來移居至此。奧古斯托透露，他們所發現歷史最悠久的華人墳墓是17世紀所建。

奧古斯托和路沙卡所在的城市三寶瓏，是中爪哇省港口城市，人口約105萬人，與華人有很深的歷史淵源。過去幾世紀，不斷有華人移民至此，當地有一座為了紀念鄭和對印尼社會的貢獻而建的三寶公廟，是印尼著名的觀光景點。

奧古斯托說，三寶瓏的華人墳墓至少有上百座，但很多墳墓都在市郊，或已被遺棄，有些則藏在樹林中，因此很難被找到，「有時可能花了一整天，卻一個墓碑都找不到」。過去三年來，他們已記錄將近100座華人墓碑。

奧古斯托與路沙卡正與時間拔河，因為許多墓碑陸續遭破壞或遺棄，被找到的機會隨著時間流逝而愈來愈低。

他們說，搶救這些被遺忘的華人墓碑刻不容緩，兩人一有時間，就相約騎車到各地找尋華人墓碑，記錄華人足跡，希望藉此讓人們更重視這些珍貴的文化資產。

路沙卡強調：「華人的墓碑能讓我們知道關於印尼華人的歷史，像是當年他們的生活樣貌等等，雖然多數人對墳墓有所忌諱，但我認為，墳墓所揭開的故事很有趣。」

奧古斯托說，當地有些華人墓碑並未刻上清朝皇帝年號，他猜測，墳墓主人可能是效忠明朝人士，而三寶瓏則是明朝移民的流亡地，但這還需要更多史蹟資料佐證。

奧古斯托與路沙卡兩人成立的臉書（Facebook）社團至今已有數百人追蹤，奧古斯托的個人臉書也有5000人關注。每當發現新的華人墳墓，他們就會以印尼文記錄，並上傳照片分享，與網友討論，週末甚至會與網友一同組團探尋華人墳墓。

奧古斯托說：「希望能把缺少的歷史拼圖補上，也讓大家透過華人墓碑，更了解這段被遺忘的歷史，也希望大家不要再破壞這些文化資產。」（編輯：周永捷/郭中翰）1120126

路沙卡手指華人墓碑上的「中華民國」，該墓碑詳細記載逝者子孫後代。中央社記者李宗憲三寶瓏攝 112年1月26日

奧古斯托常騎車穿梭在三寶瓏市郊，圖為他在樹林找到一座華人墳墓。中央社記者李宗憲三寶瓏攝 112年1月26日

奧古斯托（右）與路沙卡（左）在一間民宅後花圃，找到一座刻有「中華民國」的華人墓碑。中央社記者李宗憲三寶瓏攝 112年1月26日