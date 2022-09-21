清華北竿短坡山考古 出土大量陶石器溯源馬祖發展史

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連江縣政府委由清華大學人類學研究所，前往北竿短坡山進行考古，發現有大量陶器與石器，將對馬祖列島史前島嶼資源利用，提供溯源證據，讓馬祖發展輪廓更清晰。圖為清大人類學研究所教授邱鴻霖現場執行情形。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月21日

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（中央社記者郭宣彣連江縣21日電）連江縣政府委由清華大學人類學研究所，在北竿短坡山進行考古發現，有大量陶器與石器，將對馬祖列島史前島嶼資源利用，提供溯源證據，讓馬祖發展輪廓更清晰。

國立清華大學人類學研究所教授邱鴻霖接受中央社記者電訪表示，他接獲前連江縣長楊綏生提供消息，在北竿短坡山山頂發現細小破碎疑似史前的陶片，因此，去年前往調查，在山頂南面的道路崩塌邊坡，發現大量的史前陶石器與生態遺留。

他說，經相關單位確定，此地點為蘊含豐富文物的重要史前考古遺址，決議對此崩塌邊坡中所裸露的考古遺物進行搶救處置，以防止後續風雨侵蝕坍塌對此遺址的破壞。

邱鴻霖表示，在短坡山考古遺址發現，可視為中國東南沿海新石器時代晚期進入青銅時代之前的時期，銜補了馬祖列島史前時代，距今3200至3600年前的缺環。

邱鴻霖指出，從出土陶器器型，如陶杯、觚型杯、豆型器等，與陶器紋飾包含雲雷紋、拍印條紋、方格印紋等，以及石器有石錛、矛鏃等的類型與材質判斷，來源極有可能從閩江流域一帶直接傳入。

邱鴻霖說，此遺址位於北竿短坡山頂部，海拔高度約80公尺，是由巨大花崗岩體所構成的陡峭山嶺，所在位置為良好的制高觀察點，能掌握馬祖列島海域狀況，短坡山下有良好的灣澳可供船隻停泊，即到現代，也是重要的軍事據點。

他指出，由此可見，距今3000多年前的史前人群，在佔居地點的地理位置選擇上，已有戰略性掌控島嶼與附近海域的企圖。

連江縣政府文化處提供新聞資料指出，在本月12日經現勘後決議，先將此考古遺址進行列冊管理，坍塌邊坡由馬祖國家風景區管理處，在不影響遺址保存的前提下設置步道防護，以確保遊客安全。

連江縣政府表示，後續將研商規劃正式的考古發掘，評估進一步指定為縣定考古遺址的可能，期盼能更了解馬祖列島與中國東南沿海史前文化史上的重要意義。（編輯：張銘坤）1110921