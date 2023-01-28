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非裔男遭警打死影片釋出 拜登痛心籲和平抗議

2023/1/28 13:59（1/28 14:30 更新）
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美國29歲非裔男子尼科爾斯（畫中者）遭5名警察毆打致死。（路透社）
美國29歲非裔男子尼科爾斯（畫中者）遭5名警察毆打致死。（路透社）
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（中央社曼菲斯27日綜合外電報導）美國田納西州曼菲斯市今天公布警察打死一名29歲非裔男子的驚悚畫面，從中可見他遭拳打腳踢時大喊媽媽求救。總統拜登對此深感痛心與憤怒，官員則擔憂抗議可能演變為暴動。

5名全是非裔的曼菲斯（Memphis）警察涉及毆打尼科爾斯（Tyre Nichols）致死，被控二級謀殺罪。尼科爾斯本月7日因疑似魯莽駕駛遭到攔檢，3天後在醫院不治。

法新社和英國廣播公司（BBC）報導，警察隨身攝影機拍下的影片與街道監視器畫面顯示，一群警察逮捕尼科爾斯，試圖用電擊槍制伏他，並在他逃脫時追捕他。

一段影片顯示，警察把尼科爾斯從車上駕駛座拖出來，當時他高喊「我什麼都沒有做…我只是想回家」，接著警察強行把他壓在地上，命令他趴下，並朝他的臉部噴胡椒噴霧。

影片來源：BBC News

後續畫面顯示，尼科爾斯大喊媽媽求救，在警察不斷拳打腳踢時在地上哀號。影片全長約1小時，部分片段只有聲音。

在一段極為驚悚的畫面中，警察對準尼科爾斯的臉部踢了幾腳，把他拉起身後，再朝他臉部揍了5拳。尼科爾斯跌倒在地時，這群警察又朝他臉部補了兩腳。

拜登說，這些畫面讓他「非常憤怒且深感痛心」，還說影片「讓人有理由感到憤慨」。

拜登再度呼籲抗議群眾維持和平，稱「伸張正義的人不應訴諸暴力或造成破壞」。

尼科爾斯的母親威爾斯（RowVaughn Wells）今天稍早在記者會上哀痛地呼籲群眾冷靜，同時譴責「痛打」她兒子一頓的警察。威爾斯對這群警察說：「你們做這件事，丟光了你們家人的臉。」

拜登與威爾斯談過話，稱她「顯然陷入巨大的傷痛」，他讚揚尼科爾斯的家人展現「勇氣與力量」，還有威爾斯「非常強烈呼籲」和平示威的發言。

尼科爾斯任職於聯邦快遞公司（FedEx），有一名4歲兒子，喜歡滑板運動與拍照，手臂上有他母親名字的刺青。

威爾斯在記者會上說：「我心碎了。身為媽媽，在孩子需要幫助求救時，我卻不在他身邊。你們懂我的感受嗎？」她說，她的兒子遭毆打時，離家大約只有80公尺。

威爾斯說：「我的兒子有美麗的靈魂。他是個好男孩。沒有人是完美的，但他幾乎無可挑剔。」

尼科爾斯遭毆打的影片釋出後，約50名抗議群眾聚集在曼菲斯市中心的烈士公園（Martyrs Park）示威，之後在遊行時封鎖一條主要道路，高喊「沒有正義，沒有和平」、「說出他的名字：尼科爾斯」。

紐約時報廣場（Times Square）約有100人聚集，他們喊著類似口號，高舉寫著「終止警察恐怖行為」的標語牌。

白宮表示，資深幕僚已向十多座城市的市長提供簡報，包括亞特蘭大、芝加哥、費城，如果出現抗議，將提供聯邦協助。

曼菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）將這些影片與1991年非裔美國人金恩（Rodney King）遭毆打的畫面相比較。毆打金恩的警察於1992年獲判無罪，導致洛杉磯掀起持續數天的抗議活動，超過60人因此死亡。

尼科爾斯遭警察毆打致死案也令人想起2020年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的命案，佛洛伊德在明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察以膝蓋壓頸窒息而亡，過程同樣被拍了下來。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120128

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