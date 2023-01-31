南美對俄烏戰爭中立 德總理為烏克蘭爭取支持碰壁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖地牙哥/巴西利亞30日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本週首次出訪南美洲，期間為烏克蘭抵禦俄羅斯進犯爭取支持的努力碰壁，巴西總統魯拉就重申觀點，指俄、烏雙方對點燃戰火都有責任。

路透社報導，蕭茲試圖在此次走馬看花的3天訪問期間，營造出南美3國阿根廷、智利和巴西在烏克蘭問題上立場一致的觀感，並感謝這3國在去年聯合國大會對俄軍侵烏的譴責。

然而俄烏戰爭及俄羅斯因此遭到嚴厲制裁所產生的後果，對南美造成了特別嚴重的打擊，諸如糧食和能源價格飆漲，進而使這些國家對西方的作法加以質疑。此外南美國家有鑑於以往遭遇，也對西方的干預主義和制裁大感懷疑。

蕭茲今天在訪問最後一站巴西會見了魯拉總統（Luiz Inacio Lula da Silva），成為魯拉就職後第一位拜訪他的外國領袖。歐洲目前設法調整對巴西關係，在巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內，此一關係冷淡。

蕭茲在巴西利亞（Brasilia）和魯拉召開的聯合記者會中說，他對巴西重返世界舞台感到高興，但當立場左傾的魯拉闡述對於俄烏戰爭的看法時，蕭茲面無表情。

魯拉在記者會中說，「我認為，俄羅斯入侵他國領土是犯了典型錯誤，因此俄羅斯有錯。不過我也認為，一個巴掌拍不響，雙方必須都祈求和平」；並說，他鮮少聽到俄、烏任一方談到設法和平終止戰事。

魯拉表示，巴西不會將德製獵豹（Gepard）防空砲車的彈藥提供給烏克蘭。據報導，德國日前曾對巴西提出這項要求。他說，巴西會與其他國家合作，以協助烏克蘭實現和平，巴西並未偏袒任一方。

魯拉並說，中國在和平談判中可發揮重要作用，他3月依計畫訪問北京時，將就此事進行商討。

上述3個南美國家皆拒絕提供更多武器給烏克蘭，但阿根廷及智利總統明確譴責俄羅斯的侵略。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120131