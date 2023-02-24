美國化學列車翻覆 運輸部長籲立法補強安全措施

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國一列載有化學物質的火車本月3日在俄亥俄州翻覆，引發空氣及水源污染疑慮。美國運輸部長布塔朱吉被批評處理態度不夠積極，他今天為此表達遺憾，並主張推動安全改革。

這起列車翻覆事故發生在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine），聯邦調查人員公布初步調查結果，認為事發前不久，列車的車輪軸承出現過熱問題。

在野的共和黨人猛烈批評白宮，認為政府因應不夠迅速，前總統川普（Donald Trump）更指責現任總統拜登（Joe Biden）捨棄了東巴勒斯坦鎮的4700位居民。

民主黨籍的布塔朱吉（Pete Buttigieg）在事故現場接受提問時說：「我對此懷有強烈感受，本來應早點表達出來。我很努力要顧及我所肩負的職責和不屬於我的職責，但這不該阻止我表達自己對這個社區發生的事所懷有的感受。」

東巴勒斯坦鎮居民通報，列車出軌後的數日間，當地出現強烈化學氣味和煙霧。負責營運列車的諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）針對持續悶燒的數節載貨車廂，採取了「控制釋放」（controlled release）有毒物質氯乙烯（vinyl chloride）的措施。

布塔朱吉呼籲國會立法要求以更堅固的貨運車廂來裝載危險物質，並重新採用甚至擴大前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期的提案，即要求裝載高度易燃物質的列車能更快剎車。美國政府在川普執政期間廢止了這些提案。

布塔朱吉也呼籲鐵路營運單位不要等到聯邦立法程序完成，應該立即開始改善安全措施。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）沒有針對事故起因做成結論，但證實「看起來是車輪軸承處於過熱問題的最後階段」，運輸安全委員會於上週提到此一發現。

根據報告，150節車廂有38節出軌，其中11節載有危險物質，包括5節裝有氯乙烯的車廂。

布塔朱吉聽取了關於調查的簡報，並會見危機因應專家及當地民眾。許多居民在諾福克南方鐵路公司「控制釋放」化學物質期間被迫撤離家園。

俄亥俄州向來保守，東巴勒斯坦鎮又是其中最挺共和黨的地區之一。共和黨人批評拜登政府漠視美國藍領階級苦苦謀生，只優先支持烏克蘭對抗俄羅斯等外國計畫。川普昨天造訪當地時，也就這起列車事故批評拜登。

川普去年11月宣布參加2024年總統大選，但有人批評他過去執政期間曾削弱鐵路安全標準、裁減美國環境保護署（Environmental Protection Agency）規模。

布塔朱吉回答有關川普批評的提問時說：「他可以做一件事，就是支持把他任內出現的放鬆管制現象扭轉過來。」

諾福克南方鐵路公司指出，正移除列車車廂並去除污染物質，同時密切關注空氣和水源品質。

此外，美聯社報導，聯邦調查人員今天說，這列貨運火車的操作人員在事故發生前沒有得到很多警訊，而且沒有跡象顯示他們犯了任何錯誤。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1120224