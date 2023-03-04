新興市場教父：中國限制資金流出 赴中投資須謹慎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約3日綜合外電報導）享有「新興市場教父」美譽的基金經理人墨比爾斯受訪時示警，中國正在限制資金流出，他個人也受到影響，沒辦法把錢提領出來。他強調，投資中國務必要「非常、非常謹慎」。

墨比爾斯（Mark Mobius）昨天接受美國福斯財經新聞網（Fox Business Network）「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings with Maria）節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）視訊訪問時表示，他在上海匯豐銀行有個帳戶，卻沒辦法把錢提領出來。中國政府正在限制資金從中國流出，「所以我會非常、非常謹慎地投資中國」。

墨比爾斯表示，中國設下各種障礙，而且不會明說「你不能把錢領出來」，但他們會說「你這20年來如何賺到這些錢，必須交出所有紀錄等等。這太瘋狂了」。

墨比爾斯指出，世界第二大經濟體中國正試圖擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖帶來的壓力，限制投資資金流出的舉措勢在必行。

墨比爾斯強調，和市場導向的前領導人鄧小平相比，現在的中國政府運作方向「完全相反」。

他並說，印度是投資人應該考慮的地方，「印度人口有10億，可以做和中國人一樣的事，做同樣的製造業等等」。

他另表示，他現在正在巴西布局，巴西有超過2.5億人口，人民素質佳，社會開放，「何不來這裡呢？這裡是另一種選擇」。（譯者：嚴思祺/核稿：徐崇哲）1120304