因應瑞信風暴 瑞士政府開特別會議討論

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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）瑞士政府今天將召開特別會議，討論瑞士信貸（Credit Suisse）危機。瑞士信貸股價在前一天暴跌到歷史新低。

瑞士通訊社（ATS）引述政府消息人士說法報導，瑞士信貸引發的動盪，促使由7人組成的瑞士聯邦委員會（Federal Council）在預定17日召開的下次例會之前，提前一天安排特別會議。

瑞士通訊社說，目前還不清楚今天的會議是否會做出任何決定。

法新社聯繫首都伯恩（Bern）的瑞士聯邦財務部，但未獲得立即回應。

瑞士信貸股價昨天暴跌30%，創下每股1.55瑞士法郎的歷史低點。

在瑞士證券交易所重新開市前，瑞士信貸向瑞士銀行借到500億瑞郎（約新台幣1兆6500億元）貸款，以「支持」集團，暫時平息市場擔憂，瑞信股價今天開盤應聲飆漲32%。

瑞士信貸是30家全球系統性重要銀行（Global Systemically Important Banks）之一，被認為對金融體系非常重要。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120316