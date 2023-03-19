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馬克宏強推退休改革掀抗議潮 警民連3晚爆衝突[影]

2023/3/19 17:26（3/19 17:40 更新）
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抗議年改的民眾17日在巴黎協和廣場聚集。（路透社）
抗議年改的民眾17日在巴黎協和廣場聚集。（路透社）
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（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國總統馬克宏政府繞開國會表決強行通過爭議性退休金改革法，引發全國各地數千人抗議行動，巴黎警方和示威民眾連續第3晚爆發衝突。

綜合路透社與法新社報導，不斷擴大的社會動盪和罷工行動，讓法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）面臨自4年前「黃背心」（Gilets Jaunes）運動以來最重大的挑戰。

示威者在巴黎的義大利廣場（Place d'Italie ）高呼「馬克宏，辭職！」。而在現場垃圾桶遭縱火後，鎮暴警察動用催淚瓦斯，並與部分示威民眾發生衝突。

前一晚示威活動有61人被捕，市政當局隨後禁止在巴黎市中心的協和廣場（Place de la Concorde）和附近的香榭麗舍大道（Champ-Elysees）集會遊行。今晚有81人被捕。

影片來源：FRANCE 24 English

民調顯示，約2/3法國人反對退休金改革。

根據「星期日報」（Journal du Dimanche ）發布的一項民意調查顯示，馬克宏民意支持度暴跌至28%，這是自2019年「黃背心」運動以來的最低水準。

這份極度不受歡迎的退休金改革將法定退休年齡從62歲延後至64歲。法國政府表示，要確保退休金制度不會破產，這項改革至關重要。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1120319

#馬克宏
#法國
#巴黎
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