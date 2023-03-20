擔心情報戰風險 傳俄羅斯要求官員停用iPhone

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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天報導，克里姆林宮已告訴官員停止使用蘋果（Apple）iPhone手機，因為擔心這些設備容易受到西方情報機構攻擊。

路透社報導，工商日報引用不具名消息來源報導，在一場由克里姆林宮為參與國內政治事務官員所舉辦的研討會上，俄羅斯總統辦公室第一副主任基里延科（Sergey Kiriyenko）告訴官員在4月1日之前更換手機。

工商日報引用一名與會人士的話報導：「iPhone一切都結束了：不是扔掉它、就是把它送給孩子。每個人都必須在3月完成。」

工商日報說，克里姆林宮可能會提供其他具有不同作業系統的設備取代iPhone。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，他無法證實這個報導。但他表示，無論如何，智慧手機不能用於官方用途。

蘋果公司並未立刻回應路透社置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120320