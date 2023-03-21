墮胎禁令嚴醫生易觸法 美國愛達荷州醫院停供生產服務

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美國愛達荷州一家醫院打算停止為孕婦提供生產服務，院方表示，主要原因是嚴苛的墮胎禁令導致醫生愈來愈容易身陷法網。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社愛達荷州桑德波因特市20日綜合外電報導）美國愛達荷州一家醫院打算停止為孕婦提供生產服務，院方表示，主要原因是嚴苛的墮胎禁令導致醫生愈來愈容易身陷法網，而招聘新醫生卻非常困難。

英國「衛報」報導，愛達荷州桑德波因特市（Sandpoint）的伯納醫院（Bonner General Health）17日宣布將不再提供生產和其他產科服務。

「愛達荷政治家日報」（Idaho Statesman）報導，桑德波因特市的9000多名居民如今被迫驅車前往約75公里外的最近醫院接受生產照護。

院方在聲明中表示，取消提供產科服務的決定源於愛達荷州「政治氣氛」不善。

院方表示：「德高望重、有才能的醫生紛紛離開，招募新血卻困難重重。」

伯納醫院董事會主席艾爾塞瑟（Ford Elsaesser）在聲明中說：「我們已竭盡全力，避免取消這些服務。」

「我們希望成為例外，現在卻無法克服挑戰。」

院方聲明還說，由於產婦分娩人數持續下滑，2022年僅有265名嬰兒在此出生，而接收的兒科患者更是不到10人，也促使醫院停止相關服務。

這家醫院也缺乏足夠的兒科醫生，能負責新生兒急救和周產期照護，為了填補空缺，院方與在職及退休醫生聯繫後，仍未找到永久解決辦法。

院方希望在5月19日前能持續提供產科服務，但也表示在很大程度上必須取決於人力配置。

醫院目前已不再接收新產婦，並向現有客戶提供轉診替代方案。

美國最高法院去年6月做出推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性裁定後，女性墮胎權不再受到保障，各州可自行決定是否立法禁止墮胎，而愛達荷州的反墮胎法是全美最嚴苛之一，違反州法替孕婦墮胎的醫生可能鋃鐺入獄。

愛達荷州通過的法案以德州「6週心跳法案」為師，賦予一般公民對墮胎提供者提告的權利，但範圍比德州措施小，僅允許胎兒的親戚提出告訴。

美聯社報導，美國司法部去年8月對愛達荷州的墮胎禁令提起訴訟，根據法庭文件，愛達荷州醫生經常被迫在違反州法或聯邦法律之間做出選擇。

伯納醫院說，愛達荷州的墮胎禁令導致醫護不斷流失至其他地區。

院方聲明表示，州議會持續推出並通過各項法案，把全國公認的標準醫療程序列為刑事罪行，醫生一旦提供有關治療，便會身陷法網，恐面臨罰款甚至監禁。（譯者：劉文瑜/核稿：楊昭彥）1120321