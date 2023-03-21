泰國國會大選 5/14登場

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）泰國王室公報昨天刊登公文，宣布解散國會眾議院，為5月的國會大選鋪路。泰國選舉委員會今天宣布國會大選將在5月14日登場。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）日前將解散國會的公文送交泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn），泰王在17日簽署公文，王室公報昨天刊登了公文，解散國會立即生效。

國會昨天解散後，45天到60天內必須舉行大選，選委會今天宣布將在5月14日舉行大選，4月3到7日是有意參選眾議員者的登記日，4月4到7日為眾議員政黨名單登記日，5月7日為提前投票日，讓選舉當天無法投票或是不在籍的選民可以提前投票。

泰國國會去年表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人的席次從目前350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席，這樣的選制對大黨如執政的公民力量黨（Palang Pracharath）或是最大在野黨為泰黨（Pheu Thai）比較有利。

選委會在上週宣布根據人口比例分配的400席區域候選人的席次，曼谷將有全國最多的33席，接著是呵叻府的16席以及清邁和洛坤府的10席。

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曼谷郵報（Bangkok Post）報導，負責監督選務的副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）昨天表示，大選後，預計7月初選委會將公布確認的500席眾議員名單，7月中眾議院選出議長，7月底眾議院選出總理，8月初新內閣成形。

威薩努表示，從現在開始到大選日之間，看守內閣的部長們可以參加競選活動，但是有一些規範要遵守，例如不能上台發表演講，部長不能主辦大型的活動，內閣會議只能在總理府內舉行，如果看守內閣想要調動資深官員或是國營企業的管理階層人員，必須要經過選委會同意。（編輯：黃自強）1120321