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IMF擬貸款4800億助烏穩經濟 岸田訪基輔追加支援

2023/3/22 22:00（3/22 22:20 更新）
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日本首相岸田文雄（左）21日在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基（右），罕見出訪行程凸顯東京當局對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的強烈支持。（圖取自日本首相官邸網頁kantei.go.jp）
日本首相岸田文雄（左）21日在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基（右），罕見出訪行程凸顯東京當局對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的強烈支持。（圖取自日本首相官邸網頁kantei.go.jp）
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（中央社基輔22日綜合外電報導）IMF與烏克蘭初步達成156億美元（約新台幣4800億元）融資協議，在其抵禦侵略時注資。日相岸田文雄訪基輔表示，提供無殺傷性裝備及無償支援計約5億美元（約新台幣152億元）。

●IMF與烏達初步協議 貸款4800億元助經濟穩定

國際貨幣基金（IMF）目前預估烏克蘭2023年實際國內生產總值變化範圍在負3%至正1%間。IMF於21日宣布與烏克蘭在工作人員層級達成一項156億美元（約新台幣4800億元）的4年期融資方案協議，內容也考慮到烏克蘭於戰後加入歐洲聯盟的過程。IMF執行董事會將在未來數週討論批准事宜。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）說：「在預算赤字破紀錄的情況下，此一計畫將幫助我們為所有關鍵支出項目提供資金，確保總體經濟穩定，並加強我們與其他國際夥伴的互動。」

●岸田文雄與澤倫斯基會談 允諾追加5億美元支援

岸田文雄當地時間21日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談時表示，日本將追加支援烏克蘭，透過北大西洋公約組織（NATO）信託基金提供約3000萬美元無殺傷性裝備、在能源方面等將提供4.7億美元無償支援。

在此之前，日本已表明對烏克蘭提供總計71億美元的人道等援助。七大工業國集團（G7）輪值主席國日本定5月在廣島召開G7領袖高峰會，岸田邀請澤倫斯基以視訊方式與會並獲同意。

●外交解決烏克蘭危機 俄稱歡迎中發揮積極作用

結束莫斯科訪問的中國國家主席習近平21日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署聯合聲明指出，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件闡述的建設性主張。

雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗、拱火澆油。而負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

●俄無人機深夜攻擊烏高中 至少4死20傷

烏克蘭當局今天表示，俄軍出動伊朗製見證者（Shahed）型無人機於深夜攻擊首都基輔以南約80公里勒日希夫市（Rzhyshchiv）一所職業高中，部分摧毀校內兩棟宿舍和一棟教學大樓，造成4人喪生，20人受傷，還有數人仍然失蹤。

澤倫斯基在推特貼文說：「20多架伊朗造致命無人機來襲，連同飛彈和各地砲擊事件，這都只是俄羅斯昨天一個晚上對烏克蘭採取的恐怖行動而已。」（編輯：何宏儒/核稿：楊昭彥）1120322

#烏克蘭
#澤倫斯基
#岸田文雄
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