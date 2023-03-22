澤倫斯基赴巴赫姆特附近前線 慰勞烏軍探視傷兵[影]

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烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，他走訪東部前線巴赫姆特鎮附近的軍事陣地。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他走訪東部前線巴赫姆特鎮附近的軍事陣地。俄羅斯全面入侵一年多以來最長而且最血腥戰役正在當地持續進行中。

法新社報導，與此同時，烏克蘭東南部札波羅熱巿（Zaporizhzhia）巿長表示，俄羅斯對一處公寓大樓區進行攻擊，至少造成一人喪生、20多人受傷。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上發文說：「在頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特（Bakhmut）地區的烏克蘭軍方前線陣地。今天我很榮幸來到這裡頒獎給我們的英雄，握手並且感謝他們保護我國主權。」

澤倫斯基辦公室公布影片顯示，他在一個倉庫跟軍人見面並且頒發勳章。

儘管分析認為已盡成廢墟的巴赫姆特幾乎沒有戰略價值，俄軍和烏軍仍都為這場戰役而大舉投入。

巴赫姆特戰前約有8萬人。基輔表示，保衛這座工業城鎮的戰役是沿整條東部前線阻止俄軍的關鍵。

在另一則發文中，澤倫斯基表示，他也探視接受治療的烏克蘭傷兵。影片顯示他在醫生陪同下視察一間醫院，對傷兵打招呼。

澤倫斯基去年底對美國展開歷史性訪問之前曾經進入巴赫姆特慰勞軍人。那趟華府行是俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，他首度進行海外訪問。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120322