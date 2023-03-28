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迪士尼啟動裁員瘦身 夏季前砍7000人

2023/3/28 18:29
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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）據路透社看到迪士尼公司執行長艾格發給員工的內部信，這家媒體娛樂巨擘今天啟動今年稍早宣布的7000人裁員計畫，盼控制成本並打造更「精簡」業務。

一名知情人士透露，包括迪士尼娛樂（Disney Entertainment）、迪士尼樂園、體驗與產品（Disney Parks, Experiences and Products）和企業集團等迪士尼公司（Walt Disney Co.）幾大主要部門都將受到影響。

集團旗下美國運動媒體ESPN並未受到這波裁員影響，但在後續裁員行動中恐難倖免。

艾格表示，迪士尼將於未來4天內開始通知第一批受到裁員影響的員工，人數更多的第2輪裁員將於4月展開，屆時「將裁撤數千人」。信中也提到，最後一輪裁員將於夏季開始前展開。

艾格在信中寫道，「我們嚴肅看待許多同事和朋友離開迪士尼的艱難事實」，強調許多人將「畢生對迪士尼的熱情」投注到工作上。

消息人士證實，電視製作及收購部門是首批裁員領域，導致高階管理人員離職。

迪士尼公司對於裁員細節保密到家，但內部人士預期裁員將於4月3日迪士尼年度股東大會前展開。

佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界度假區（Walt Disney World resort）兩個演員工會幹部表示，顧客端服務預計不受裁員影響。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1120328

#艾格
#迪士尼
#迪士尼公司
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