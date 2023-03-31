新加坡關卡通關系統故障 逾4小時後恢復正常運作

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（中央社記者侯姿瑩新加坡31日專電）新加坡移民與關卡局通關系統今天故障超過4小時，拉長旅客通關時間，樟宜機場自動通關受到波及。當局下午表示，所有關卡的通關通道都已恢復正常，正在調查系統故障原因。

綜合新明日報、「亞洲新聞台」（CNA）等星媒報導，新加坡通關系統發生故障，樟宜機場第3航廈一度出現逾百名出境旅客排隊等通關，網路上也流傳第4航廈出境旅客大排長龍的照片。陸路關卡即時影像也顯示連結新加坡、馬來西亞的「新柔長堤」出現大批等待通關的車輛。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，移民與關卡局首先在上午11時28分透過臉書發布通關系統故障的消息，隨後多次在臉書發布更新訊息。

到了下午4時左右，移民與關卡局發文表示，所有關卡的通關通道都已恢復正常，「我們正在調查，以確定系統發生問題的根本原因」。

樟宜機場也在臉書發文表示，機場自動通關通道已恢復正常運作。通關系統故障期間，拉長出入境所需時間，少數旅客因此錯過班機，「我們已協助重訂機票或做其他安排」。

移民與關卡局稍早指出，部分關卡的通關系統運作緩慢，當局仍在處理通關手續，但旅客通關時間預計將有所延誤；建議旅客在可能情況下，延後非必要行程。

該局表示，樟宜機場所有的出境自動通關通道都受到影響，旅客將被引導到人工通道。兀蘭（Woodlands）、大士（Tuas）等陸路關卡的部分自動通道也受到影響，海岸關卡通關系統則未受到波及。

新加坡樟宜機場是區域航空樞紐，疫情爆發前，機場2019年旅客量為6830萬人次。隨著疫後航空業復甦，據統計，樟宜機場今年前2個月的旅客量達837萬人次。

另外，新柔長堤是全球最繁忙的陸路關卡之一，星媒指出，疫情爆發前，每天約有30萬人次、4萬多輛車次通過長堤。（編輯：周永捷）1120331