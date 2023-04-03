美日韓聯合軍演 強化應對北韓潛射彈道飛彈能力

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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）美日韓三國軍方今天起連續兩天在南韓濟州以南公海進行反潛聯合軍演，目標提升對北韓潛射彈道飛彈（SLBM）等水下作戰的反擊能力，這也是美日韓時隔6個月進行反潛聯合軍演。

南韓國防部表示，這次聯合軍演將由美國第11航母打擊群指揮官負責指揮，包括美軍核動力航空母艦尼米茲號（CVN-68）等三國多艘軍艦都將參與這次軍演。

南韓國防部說明，這次聯合軍演是針對北韓日益升級的潛射彈道飛彈等水下威脅，提升美日韓應對能力，將利用韓美海軍擁有的水下無人標靶（EMATT），模擬北韓潛艦聲波，進行探測、追蹤、情報蒐集與殲滅訓練。

軍方人士指出，這次軍演使用大小僅數公尺的EMATT，主要是就北韓官媒近期聲稱開發出的無人水中攻擊艇，凸顯美日韓海軍的應對能力。

美日韓近期舉行聯合軍演的頻率顯著上升，去年10月與今年3月在獨島鄰近公海舉行飛彈防禦訓練，今天則時隔6個月進行反潛訓練，在尹錫悅政府上任後，光是在朝鮮半島鄰近海域舉行的美日韓聯合軍演就有4次，展現對北韓武力威脅的強硬應對態度。

除反潛訓練外，美日韓軍方也將在這兩天聯合軍演中進行搜救訓練，熟悉海中事故發生時的迅速搜救程序。美日韓軍方從2008年起進行這項災難應對與人道救援訓練，但2016年後停擺。南韓國防部表示，為彰顯美日韓安保合作恢復正常，今年決定時隔7年重啟訓練。

南韓輿論與軍方也密切關注，北韓是否可能在這兩天進行武力示威。北韓當局一直以來對美韓及美日韓聯合軍演大力反彈，今年以來已多次藉美韓聯合軍演試射飛彈挑釁。(編輯：韋樞)1120403