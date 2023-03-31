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俄羅斯想以糧食向北韓換軍火 白宮：已掌握情資

2023/3/31 16:01（3/31 17:19 更新）
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圖為2019年金正恩造訪俄羅斯海參崴時，街邊懸掛俄羅斯與北韓國旗。（路透社）
圖為2019年金正恩造訪俄羅斯海參崴時，街邊懸掛俄羅斯與北韓國旗。（路透社）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）白宮今天表示，美國已經掌握新情資，俄羅斯正在另闢蹊徑，積極尋求以糧食援助作為交換，從北韓那裡獲得武器。

路透社報導，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「我們持續關切北韓會對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動提供另外的支持。」

「我們已掌握新情資，俄羅斯正在積極尋求從北韓那裡取得額外的軍火。」

路透社報導，美國稍早對一名斯洛伐克籍男子祭出制裁，理由是這名男子試圖安排向俄羅斯出售至少24款的北韓武器和彈藥，以幫助俄方補充在烏克蘭戰爭中耗損的軍事裝備。

柯比指出：「我們也獲悉俄羅斯正在尋求在北韓派駐代表團，且俄羅斯正尋求提供北韓糧食以交換軍火。」

他指出，北韓與俄羅斯之間的任何軍火交易均違反聯合國安理會的一系列決議。

柯比也提到，北韓近日曾發表聲明宣稱不會提供或販售武器給俄羅斯。他補充表示：「我們將持續密切關注此事。」

據美聯社報導，美國政府先前解密情報，以證明伊朗在去年夏天販售數以百計無人機給俄羅斯，以及俄羅斯私營防務承包商瓦格納集團（Wagner Group）接收來自北韓的武器，以幫助加強瓦格納集團在烏克蘭與俄軍並肩作戰的力量。

專家認為，北韓缺糧情況已來到領導人金正恩統治11年來最嚴峻的程度，不過還沒有看到立即發生饑荒或大規模死亡的徵兆。北韓官媒本月稍早報導，金正恩矢言強化國家對於農業的控管，並將採取一系列其他措施來增加糧食產量。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120331

#北韓
#俄羅斯
#烏克蘭戰爭
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